Дмитрий Парфенов: «Можно было выигрывать 2:0»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после ничьей с ЦСКА в 20-м туре чемпионата России (1:1) заметил, что его команда вполне могла одержать победу.

— Можно было выигрывать 2:0, хотя и у ЦСКА при счете 0:0 были моменты, — сказал Парфенов. — Каким бы серьезным ни был соперник нужно играть до конца и не допускать таких ошибок. Был отличный эпизод, когда могли забить второй, но имеем то, что имеем. Переживает ли Егорычев? Конечно, переживает. Он все делал правильно — забил бы и никто слова бы не сказал, хотя можно было и Паше покатить.