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Молош вошел в тренерский штаб «Крыльев Советов»

Алина Савинова

«Крылья Советов» объявили о том, что Дмитрий Молош присоединился к тренерскому штабу Сергея Булатова в самарской команде.

Булатов выступал за «Крылья Советов» с 2011 по 2012 год. На его счету 15 матчей за основную команду самарцев.

Тренерскую карьеру специалист начал в 2015 году. Он работал в БАТЭ, «Смолевичах-СТИ», «Торпедо-БелАЗ» и латвийской «Лиепае». В качестве тренера Молош дважды становился бронзовым призером чемпионата Белоруссии, выиграл Кубок и Суперкубок Белоруссии, а также завоевал Кубок Латвии.

«Крылья Советов» набрали 21 очко в 23 матчах чемпионата России сезона-2025/26 и занимают 13-е место в турнирной таблице. Во вторник самарцы примут ЦСКА в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

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Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Дмитрий Молош
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
2
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
3
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
4
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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