Молош вошел в тренерский штаб «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» объявили о том, что Дмитрий Молош присоединился к тренерскому штабу Сергея Булатова в самарской команде.

Булатов выступал за «Крылья Советов» с 2011 по 2012 год. На его счету 15 матчей за основную команду самарцев.

Тренерскую карьеру специалист начал в 2015 году. Он работал в БАТЭ, «Смолевичах-СТИ», «Торпедо-БелАЗ» и латвийской «Лиепае». В качестве тренера Молош дважды становился бронзовым призером чемпионата Белоруссии, выиграл Кубок и Суперкубок Белоруссии, а также завоевал Кубок Латвии.

«Крылья Советов» набрали 21 очко в 23 матчах чемпионата России сезона-2025/26 и занимают 13-е место в турнирной таблице. Во вторник самарцы примут ЦСКА в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

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