Быстров: «Грош цена РПЛ, если «Спартак» в ней середняк»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в интервью «СЭ» ответил на вопрос о ситуации в красно-белом клубе.

— Андрей Аршавин говорил, что чемпионский футбол «Спартак» показал лишь один раз за 20 лет.

— Мне хочется, чтобы в стране было как можно больше хороших клубов. Если мы будем относить «Спартак» к середнякам, то грош цена нашему чемпионату. Если красно-белые не будут бороться за чемпионство, тогда надо заканчивать с футболом вообще.

Хорошо, что появился «Краснодар». За это надо сказать спасибо Сергею Николаевичу Галицкому, штабу и всем-всем. Они могут дать бой и Питеру, и Москве.

«Спартак» (41 очко) занимает шестое место в чемпионате России-2025/26 после 23 туров. Красно-белые отстают от лидера — «Краснодара» — на 11 очков.

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