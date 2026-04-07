Быстров о «Зените» в РПЛ: «Хотелось взять подушку, одеяло и уснуть на трибуне»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в интервью «СЭ» оценил результаты сине-бело-голубых в чемпионате.

— Как вам игра «Зенита» в последних матчах?

— Пришел посмотреть матч с «Крыльями Советов», после первого тайма захотелось взять подушку, одеяло и уснуть на трибуне. И я бы ничего не потерял! Все знали, что «Зенит» заберет три очка. Кто-то фантазировал, что будет красивый футбол, но, видимо, ребята решили сэкономить силы на матч со «Спартаком». Если «Зенит» выдаст яркую игру и разорвет красно-белых, то мы скажем: «Все сделали правильно, малой кровью набирают очки в чемпионате».

В 23-м туре «Краснодар» победил «Ахмат» (0:1) и сохранил лидерство, «Зенит» выиграл у «Крыльев Советов» (2:1) и продолжает идти вторым, отставая от «быков» на одно очко.

8 апреля «Зенит» примет «Спартак» в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

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