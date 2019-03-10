Дмитрий Кириченко: "Дзюба и Азмун часто выигрывали борьбу"

Главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко на пресс-конференции после поражения в матче 19-го тура премьер-лиги от "Зенита" (1:2) отметил, что сильные стороны сине-бело-голубых разбирали, но игроки не учли, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– Вторую игру подряд ведем в счете и пропускаем два гола, – отметил Кириченко. – Притом что мы разбирали сильные стороны "Зенита" – быстрые ответные атаки и борьба нападающих в воздухе. Что бы мы ни говорили, Дзюба и Азмун выигрывали борьбу достаточно часто. Один из голов был забит, когда Дзюба выиграл борьбу и сбросил мяч назад.​

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