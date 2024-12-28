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Хомуха: «Уход Роши не будет большой потерей для ЦСКА»

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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал возможный уход из клуба защитника Виллиана Роши.

«Насколько я понимаю, на весеннюю часть чемпионата ЦСКА планирует видоизменить свою игру и схему, где уже не будет трех центральных защитников, а будет всего два. Поэтому в целом есть те, кто может без проблем заменить Рошу. Думаю, уход Роши не будет большой потерей для ЦСКА. Роша очень много пропускает из-за дисквалификаций, получает много желтых и красных карточек. На поле он действует не очень дисциплинированно, и от этого зачастую сильно страдает команда. Безусловно, он неплохой защитник по меркам чемпионата России, но не более того. У ЦСКА остается пара Дивеев-Мойзес. Еще есть молодые Лукин и Агапов. Если клуб устроит предложение по Роше, то повторюсь, что его уход не будет большой проблемой», — сказал Хомуха Legalbet.ru.

Ранее сообщалось, что Роша согласовал трехлетний контракт с бразильским «Интернасьоналом».

Бразилец выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В этом сезоне он провел за армейцев 19 матчей во всех турнирах, отметившись 3 результативными передачами.

Источник: LegalBet
Дмитрий Хомуха
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
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