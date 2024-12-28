Хомуха: «Уход Роши не будет большой потерей для ЦСКА»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал возможный уход из клуба защитника Виллиана Роши.

«Насколько я понимаю, на весеннюю часть чемпионата ЦСКА планирует видоизменить свою игру и схему, где уже не будет трех центральных защитников, а будет всего два. Поэтому в целом есть те, кто может без проблем заменить Рошу. Думаю, уход Роши не будет большой потерей для ЦСКА. Роша очень много пропускает из-за дисквалификаций, получает много желтых и красных карточек. На поле он действует не очень дисциплинированно, и от этого зачастую сильно страдает команда. Безусловно, он неплохой защитник по меркам чемпионата России, но не более того. У ЦСКА остается пара Дивеев-Мойзес. Еще есть молодые Лукин и Агапов. Если клуб устроит предложение по Роше, то повторюсь, что его уход не будет большой проблемой», — сказал Хомуха Legalbet.ru.

Ранее сообщалось, что Роша согласовал трехлетний контракт с бразильским «Интернасьоналом».

Бразилец выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В этом сезоне он провел за армейцев 19 матчей во всех турнирах, отметившись 3 результативными передачами.