Хохлов — о переходе Комличенко в «Ростов»: «Для Николая это правильный выбор»
Бывший футболист и тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход нападающего Николая Комличенко в «Ростов».
«Думаю, что в «Ростове» он получит больше игровой практики, чем в «Динамо». У «Динамо» есть нападающие, которым он уступает по уровню. Есть Смолов, Тюкавин, есть тот же Грулев. «Динамо» не испытывает проблем на этой позиции, нет смысла держать четвертого нападающего. Думаю, что и для Комличенко это правильный выбор», — сказал Хохлов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
9 июля бывший форвард «Динамо» подписал четырехлетний контракт с ростовским клубом.
Комличенко провел прошлый сезон в составе «Ростова» на правах аренды. 27-летний футболист забил восемь мячей и отдал три результативные передачи в 29 матчах за клуб во всех турнирах.
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13
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14
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16
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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