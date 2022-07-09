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Хохлов — о переходе Комличенко в «Ростов»: «Для Николая это правильный выбор»

Хохлов высказался о переходе Комличенко из «Динамо» в «Ростов»
Читать «СЭ» в

Бывший футболист и тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход нападающего Николая Комличенко в «Ростов».

«Думаю, что в «Ростове» он получит больше игровой практики, чем в «Динамо». У «Динамо» есть нападающие, которым он уступает по уровню. Есть Смолов, Тюкавин, есть тот же Грулев. «Динамо» не испытывает проблем на этой позиции, нет смысла держать четвертого нападающего. Думаю, что и для Комличенко это правильный выбор», — сказал Хохлов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

9 июля бывший форвард «Динамо» подписал четырехлетний контракт с ростовским клубом.

Комличенко провел прошлый сезон в составе «Ростова» на правах аренды. 27-летний футболист забил восемь мячей и отдал три результативные передачи в 29 матчах за клуб во всех турнирах.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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