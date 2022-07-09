Бывший футболист и тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход нападающего Николая Комличенко в «Ростов».

«Думаю, что в «Ростове» он получит больше игровой практики, чем в «Динамо». У «Динамо» есть нападающие, которым он уступает по уровню. Есть Смолов, Тюкавин, есть тот же Грулев. «Динамо» не испытывает проблем на этой позиции, нет смысла держать четвертого нападающего. Думаю, что и для Комличенко это правильный выбор», — сказал Хохлов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

9 июля бывший форвард «Динамо» подписал четырехлетний контракт с ростовским клубом.

Комличенко провел прошлый сезон в составе «Ростова» на правах аренды. 27-летний футболист забил восемь мячей и отдал три результативные передачи в 29 матчах за клуб во всех турнирах.