Агент Комличенко заявил, что в «Ростове» на него рассчитывают как на ключевого игрока
Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего Николая Комличенко, прокомментировал переход игрока в «Ростов».
«Переговоры были непростыми. Почему? Таков переговорный процесс между двумя клубами. Как только клубы договорились, мы приняли решение. И уже сегодня Николай проведет первую тренировку в футбольном клубе «Ростов». У Николая был разговор с Йокановичем (главным тренером «Динамо» — Прим. «СЭ»)? Да, разговор был. Самое главное, что все это закончилось, и теперь Николай готовится в том клубе, где на него серьезно рассчитывают. На него делается ставка, как на одного из ключевых игроков «Ростова», — сказал Клюев «СЭ».
9 июля бывший форвард «Динамо» подписал четырехлетний контракт с ростовским клубом.
Комличенко провел прошлый сезон в составе «Ростова» на правах аренды. 27-летний футболист забил восемь мячей и отдал три результативные передачи в 29 матчах за клуб во всех турнирах.
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13
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14
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16
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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