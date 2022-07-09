«Ростов» подписал контракт с Комличенко на четыре года

Нападающий Николай Комличенко перешел в «Ростов» из «Динамо».

Как сообщает пресс-служба ростовского клуба, игрок подписал контракт сроком на четыре года.

Комличенко провел прошлый сезон в составе «Ростова» на правах аренды. 27-летний футболист забил восемь мячей и отдал три результативные передачи в 29 матчах за клуб во всех турнирах.

Контракт Комличенко с «Динамо» был рассчитан до 30 июня 2024 года.