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Сегодня, 16:14

«Ростов» подписал контракт с Комличенко на четыре года

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Николай Комличенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий Николай Комличенко перешел в «Ростов» из «Динамо».

Как сообщает пресс-служба ростовского клуба, игрок подписал контракт сроком на четыре года.

Комличенко провел прошлый сезон в составе «Ростова» на правах аренды. 27-летний футболист забил восемь мячей и отдал три результативные передачи в 29 матчах за клуб во всех турнирах.

Контракт Комличенко с «Динамо» был рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://t.me/fcrostov_official/9000

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Николай Комличенко
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