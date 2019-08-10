Дмитрий Хохлов: "Насколько серьезна травма Шунина будет понятно завтра после обследования"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после поражения от "Зенита" (0:2) в матче 5-го тура чемпионата России отметил, что клубу сначала надо доукомплектовать состав команды, а потом выстраивать игру, которую он хочет видеть.

– Насколько можно себе представить тактику игры в четыре защитника, двум центральным защитникам должен помогать кто-то из крайних защитников. Как так вышло, что на десятой минуте команда получает выход два в два?

– Был типичный выбив мяча, и ребята не успели перестроиться в этой зоне.

– Серьезная ли травма у Антона Шунина?

– Завтра Антон будет проходить обследование и тогда станет понятно, насколько серьезная у него травма.

– По сравнению с предыдущими матчами, бросилась в глаза беззубость игры в атаке. Это невыполнение установки тренерского штаба, или так здорово играл "Зенит"?

– В "Зените" играют футболисты высокого уровня, и они готовились к нашему матчу.

– Сколько надо этой команде, чтобы они начала играть в тот футбол, который вы хотите?

– Для начала надо доукомплектовать состав и закрыть некоторые позиции, которые до сих пор у нас остаются проблемными. Завершение выстраивания игры будет потом, когда закончится комплектование. (Елена Григорьевская)