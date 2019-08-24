Дмитрий Хохлов: «Формирование «Динамо» продолжается»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча 7-го тура чемпионата России против «Тамбова» .

— О футболе нужно говорить постоянно: как играем, что делаем. А мотивация должна быть постоянно, — сказал Хохлов в эфире «Матч премьер». — За победу дают три очка, и нельзя так: тут я мотивирован, тут нет.

Процесс формирования команды продолжается. У нас появляются новые игроки, которые адаптируются, сыгрываются в команде, думаю, все будет хорошо.

Трансляция матча «Тамбов» — «Динамо»