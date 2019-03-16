Дмитрий Хохлов: "Для "Динамо" каждая игра принципиальная, не только с "Оренбургом"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов перед матчем 20-го тура чемпионата России против "Оренбурга" отметил, что у команды нет проблем из-за раннего начала матча.

– Для нас каждая игра важная и принципиальная, не только с "Оренбургом", – цитирует Твиттер "Динамо" Хохлова. – Никаких проблем в том, чтобы сыграть в полдень по Москве нет – мы тренируемся в это время. Так как поле здесь искусственное мы тоже потренировались на таком в Новогорске.

Напомним, что оба клуба имеют равное количество набранных очков – по 23, "Динамо" занимает 11-е место в турнирной таблице, "Оренбург" расположился на 13-й строчке.

"Оренбург" – "Динамо": текстовая онлайн-трансляция матча в 11.30 (мск)