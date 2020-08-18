Дмитрий Гунько: «Сейчас мы имеем то, что имеем»

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько подвел итог встрече 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова» (0:1).

— Играли в большинстве на протяжении всего второго тайма. Попытались перестроиться на два нападающих, но Дядюн получил повреждение, и план не сработал. Поэтому мы очень расстроены, — приводит слова Гунько сайт красно-черных.

— Конате и Ломовицкий неплохо вошли в игру. Почему они не выпустили их с первых минут?

— Ломовицкий набирает физические кондиции. До матча мы сомневались, хватит ли его на всю игру. И сейчас убедились, что 45 минут он готов отыграть. Конате имел две возможности для взятия ворот, но ему не хватило исполнительского мастерства. Дядюн же, который вышел в старте, выполняет достаточно много черновой работы, создает глубину и возможности для наших быстрых атак, поэтому выбор был такой.

— Весь второй тайм вы играли в большинстве, но остроты создать не удалось. Почему так получилось?

— Моменты возникали: у Коряна было два эпизода, в которых он мог сработать быстрее. У Конате — два хороших момента. Возможности были, но не хватило быстроты принятия ключевых решений, качественного исполнения и темпа премьер-лиги.

— Какие перспективы вы видите у «Химок» с нынешним составом?

— Работа на трансферном рынке идет, и до середины сентября еще есть время. На данный момент ребятам количественно непросто играть в таком плотном графике. Сейчас мы имеем то, что имеем — ребята стараются выполняют необходимый объем работы. Да, видна существенная разница в интенсивности игры и быстроте принятия решений. Но мы будем работать.