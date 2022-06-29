«Зенит» с крупным счетом победил ЦСКА в товарищеском матче

«Зенит» провел товарищеский матч против ЦСКА в рамках турнира «Кубок Матч Премьер». Питерцы выиграли со счетом 3:0.

Дубль оформил полузащитник Алексей Сутормин. Причем один из голов он забил с пенальти.

Также одиннадцатиметровый реализовал полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.

«Зенит» до этого выиграл два матча на товарищеском турнире. Питерцы в серии пенальти победили «Нижний Новгород» и «Сочи». Таким образом, команда Сергея Семак в общей сложности набрала 7 очков.

У «Сочи» и «Нижнего» пока по 1 баллу, у ЦСКА — 0. В следующей игре «Сочи» сыграет с «Нижним Новгородом, матч пройдет 1 июля.

Россия. Кубок Матч Премьер

ЦСКА — «Зенит» — 0:3 (0:1)

Голы: Сутормин, 39 (0:1). Сутормин, 67 — с пенальти (0:2). Мостовой, 77 — с пенальти (0:3).

ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Щенников (Лукин, 68), Гайич (Казаков, 68), Дивеев, Обляков (Большаков, 46), Бистрович (Гурченко, 68), Зайнутдинов (Тарба, 68), Карраскаль (Ермаков, 46), Каптилович (Яковлев, 46), Заболотный (Гайч, 68), Эджуке (Багринцев, 46).

«Зенит»: Одоевский, Чистяков (Круговой, 46), Дуглас Сантос (Адамов, 46), Алип (Сандрачук, 74), Сутормин (Скроботов, 74), Кузяев (Ерохин, 61), Бакаев (Мостовой, 61), Барриос (Вендел, 46), Клаудиньо (Д.С.Сергеев, 74), И.Сергеев (Кравцов, 61), Малком (Михайлов, 74).

Предупреждения: Алип, 56. Лукин, 70.

Судья: Москалев (Воронеж).

29 июня. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».