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Сегодня, 13:01

Губерниев: «Химки» сейчас напоминают огромное недоразумение»

Губерниев назвал «Химки» недоразумением
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о посте футбольного клуба «Химки» с отрывком из книги Митрополита Митрофана «Правда о русском мате».

«Мне кажется, там какая-то нездоровая атмосфера. Можно пожалеть, но уже хочется смеяться. «Химки» сейчас напоминают огромное недоразумение. Вместо того, чтобы заниматься футболом и заниматься делом... Но ничего страшного. Такие недоразумения тоже нужны. Кубок Химкинского района, где они скоро будут играть, никуда не денется», — сказал Губерниев «СЭ».

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей во всех турнирах. Команда с 9 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

 

Футбол
РПЛ
ФК Химки
Дмитрий Губерниев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
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Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
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Владимир Сычевой

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Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

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Спартак

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И К Ж
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Дмитрий Баринов

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