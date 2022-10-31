Форвард «Спартака» Соболев: «Стараюсь так же падать и симулировать»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев с иронией прокомментировал свою манеру игры.

Форварда прозвали дельфином за частые падения в чужой штрафной. Сам футболист в ответ начал носить кепку с изображением дельфина.

— Где эта бейсболка?

— После финала Кубка России наш фотограф забрал и не отдает мне ее. Говорит, жена ходит в ней. Дельфинов, видимо, любит.

— Но у вас и игра поменялась. Стали меньше падать в штрафной соперника.

— Да нет, стараюсь так же падать и симулировать, — цитирует «РБ Спорт» Соболева.

В текущем сезоне 25-летний нападающий провел за «Спартак» 18 матчей, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач во всех турнирах.