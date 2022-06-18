Губерниев: «По Роману Широкову тюрьма плачет. Он же преступник»

Известный комментатор заявил, что по Роману Широкову плачет тюрьма

Известный комментатор Дмитрий Губерниев продолжил критиковать бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова.

«Ребята, я правильно понимаю, что по Роману Широкову тюрьма плачет? Он же преступник», — написал Губерниев в Telegram-канале.

18 июня Московская федерация футбола на своем сайте объявила об отстранении бывшего капитана сборной России Романа Широкова от деятельности на полгода.

Широков является администратором «Строгино», его отстранили по итогам матча против команды «Родина» среди игроков не старше 2008 года рождения, который состоялся 29 мая. Бывший футболист был удален после матча из-за конфликта с арбитром.

Ранее Губерниев назвал бывшего капитана сборной России «быдлотой».