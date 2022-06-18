Известный комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался о бывшем полузащитнике сборной России Романе Широкове.

«Роман Широков был и остается быдлотой... Тьфу...» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

18 июня Московская федерация футбола на своем сайте объявила об отстранении бывшего капитана сборной России Романа Широкова от деятельности на полгода.

Широков является администратором «Строгино», его отстранили по итогам матча против команды «Родина» среди игроков не старше 2008 года рождения, который состоялся 29 мая. Бывший футболист был удален после матча из-за конфликта с арбитром.