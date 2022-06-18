Ахметов прибыл в расположение «Краснодара»

Бывший полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов практически определился с новым клубом, сообщает Metaratings.ru.

Футболист должен пополнить ряды «Краснодара». Ахметов уже прибыл в расположение «быков».

24-летний игрок покинул ЦСКА в связи с истечением срока соглашения.

Он выступал за московский клуб с 2018 года, провел за красно-синих 104 матча, забил 7 мячей и завоевал в составе армейцев Суперкубок России.