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Сегодня, 15:31

Губерниев об отставке Абаскаля: «Надо брать Черчесова в «Спартак», а не заниматься ерундой»

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Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

«Все к этому шло. Мне кажется , что «Спартак» опоздал в очередной раз. Как-то они с задержкой принимают решения. Черт-те кого назначили, черт-те когда уволили. Черчесова надо брать в «Спартак», а не заниматься ерундой», — сказал Губерниев «СЭ».

По информации «СЭ», Абаскаль объявил команде о своем уходе.

Красно-белые с 35 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

(Софья Грецкая)

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Дмитрий Губерниев
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«Факел» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
14
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
15
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 3 : 3
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 3 : 1
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

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Спартак

 18 1 6
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