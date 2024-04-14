Губерниев об отставке Абаскаля: «Надо брать Черчесова в «Спартак», а не заниматься ерундой»

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

«Все к этому шло. Мне кажется , что «Спартак» опоздал в очередной раз. Как-то они с задержкой принимают решения. Черт-те кого назначили, черт-те когда уволили. Черчесова надо брать в «Спартак», а не заниматься ерундой», — сказал Губерниев «СЭ».

По информации «СЭ», Абаскаль объявил команде о своем уходе.

Красно-белые с 35 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

(Софья Грецкая)