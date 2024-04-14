Абаскаль и Слишкович конфликтовали в «Спартаке»

По информации «СЭ», у главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и его помощника Владимира Слишковича часто возникали конфликты.

Слишкович был несогласен с испанцем и его решениями, связанными с игрой команды.

Отметим, что Слишкович и Абаскаль до «Спартака» не работали вместе. Боснийца в тренерский штаб красно-белых пригласил бывший спортивный директор клуба Лука Каттани.

По нашим данным, Абаскаль уже попрощался с командой, исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» будет именно Слишкович.

В субботу, 13 апреля — в день рождения Абаскаля, «Спартак» в матче 24-го тура чемпионата России проиграл худшей команде РПЛ — «Сочи» (0:1).

Красно-белые с 35 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.