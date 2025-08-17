Гафин — о трансфере Миранчука в «Динамо»: «Не комментирую слухи и измышления «Сьона»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после поражения от ЦСКА (1:3) в 5-м туре РПЛ прокомментировал возможный переход Антона Миранчука.

Ранее о переговорах «Сьона» с «Динамо» по Миранчуку заявлял президент «Сьона» Кристиан Константин.

«Не комментирую слухи и измышления «Сьона». Что касается трансферов, комментирую только результаты», — сказал Гафин.

«Динамо» (5) опустилось на 12-ю позицию в турнирной таблице. Бело-голубые продлили серию без побед до 4 матчей.

ЦСКА (11 очков) поднялся на второе место в РПЛ. По итогам тура армейцев может опередить только «Краснодар» (9), который в воскресенье сыграет с «Сочи».

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Акрон». Матч пройдет 24 августа. «Динамо» на день раньше дома сыграет с «Пари НН».