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Ефремов о трансфере Пьянича: «Это топ-игрок. В ЦСКА не берут доигрывающих карьеру»

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Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход полузащитника Миралема Пьянича в армейский клуб.

«Это топ-игрок. Даже в свои 34 года он покажет, что является мастером. В ЦСКА не берут доигрывающих карьеру. Будет ли мотивация? Профессиональному спортсмену, если он любит свое дело, не нужна дополнительная мотивация. Опять же, ЦСКА — это топ-клуб, который должен всегда находиться наверху. Я по себе знаю, что руководство клуба не берет никого просто так», — сказал Ефремов «СЭ».

Московский клуб объявил о переходе полузащитника 26 сентября. Контракт 34-летнего боснийца рассчитан на год с возможностью продления на сезон. Футболист будет выступать под 15-м номером.

Дарик Агаларов

Дмитрий Ефремов
Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)
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 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
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