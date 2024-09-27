Хавбек «Оренбурга» Башич: «Клуб останется в РПЛ в этом сезоне»

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич уверен, что клуб сохранил прописку в РПЛ в этом сезоне.

«Думаю, «Оренбург» останется в РПЛ в этом сезоне. Город и наши болельщики этого заслуживают. Они любят футбол, а мы сделаем ради них все возможное, чтобы и в следующем сезоне выступать в РПЛ», — цитирует игрока «РБ Спорт».

После 9 туров «Оренбург» набрал 7 очков и занимает 13-е место в таблице.