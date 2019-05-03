Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата России против "Анжи". Специалист отметил, что его команда будет играть в атакующем стиле.

– "Енисей" если и фаворит в матче с "Анжи", то только по причине того, что мы играем дома. "Анжи" – тяжелый соперник, и для ведущих клубов чемпионата в том числе. Нас ждет сложнейшая игра, но я считаю, что у нас шансы предпочтительнее, – сказал Аленичев в эфире канала "Матч! Премьер".

Почему не сыграет Кичин? Обычная ротация состава. Исходили из той схемы, по которой играет махачкалинская команда, поэтому у нас атакующий состав с двумя форвардами.

Ребята понимают, что каждый матч может стать финальным в премьер-лиге. Не приходится много говорить. У нас собраны достаточно опытные футболисты, некоторые поиграли в сборной. Поэтому мои слова излишни.