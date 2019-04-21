Дмитрий Аленичев: "Надеюсь, плохая серия "Спартака" будет сегодня продолжена"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев выразил надежду, что его команде удастся отобрать очки у "Спартака" в 24-м туре РПЛ. Красно-белые в двух последних турах проиграли ЦСКА (0:2) и "Ростову" (1:2).

- "Спартак" не в лучшем настроении, проиграли две игры, но все понимают, что не имеют права терять очки, если хотят побороться за Лигу чемпионов, - сказал Аленичев в эфире "Матч премьер". - Но мы не собираемся их отдавать, так что будем надеяться, их плохая серия будет продолжена.

Первые 20-30 минут "Спартак" играет активно, создает моменты, но у них бывают проблемы во втором тайме.