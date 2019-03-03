Дмитрий Аленичев: "Енисей" почти ничего не дал создать "Ростову"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев на пресс-конференции после матча 18-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1), что ни одна команда не заслужила победы, а результат назвал справедливым.

– Справедливый результат, – сказал Аленичев. – Ни одна команда не заслужила победы. было мало голевых моментов. В первом тайме волновались, опаслись "Ростова". Во втором успокоились, нашли игру и тут вдруг пропустили. Но нашли в себе силы отыграться, не сломались. Наши ребята заслужили этот гол своей самооотдачей.

– "Енисей" часто показывает достойную игру, но мало набирает очков...

– Много таких игр было осенью. Главная причина – нехватка мастерства, надо реализовывать свои моменты.Сегодня это получилось.

– Как готовились к команде Карпина, учитывая что состав "Ростова" сильно изменился зимой?

– Мы понимали, что у "Ростова" дисквалифицированы два игрока в центральной зоне. Был уверен, что Карпин не будет менять схемы и что "Ростов" будет использовать длинные передачи. В целом мы почти ничего не дали "Ростову" создать в атаке.

– Как вам атмосфера на стадионе?

– Антураж классный, фантастический стадион, все отлично. (Юрий Плохотниченко)

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