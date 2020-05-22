Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью Владимиру Стогниенко для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» объяснил, почему в клубе не будут устраивать большие проводы бывшему главному тренеру Юрию Семину.

— Болельщики считают, что с легендой клуба расстаются некрасиво? Во-первых, пока не расстаются. Последний день работы Юрия Павловича — 31 мая. Это первое. Второе. По известным ограничениям, а Юрию Павловичу больше 65 лет, мы не можем планировать какие-либо массовые истории. Третье. Та история, которая вызвала негодование многих болельщиков, типа предложили выдуманную должность «почетный главный тренер» — это издевательство над человеком, я категорически не принимаю эту позицию. Объясню, почему.

По двум соображениям минимум. Потому что, во-первых, все основные заслуги, а они безусловно велики... То есть то, что Юрий Павлович сделал для клуба больше, чем кто бы то ни было, факт. Подавляющие его заслуги — это главный тренер.

И второе, что мы обсуждали на совете директоров, мы считаем, что вклад Валерия Николаевича Филатова в создание этого клуба не менее важен. И поэтому обсуждалась как раз тема, что почетный главный тренер — это Юрий Павлович Семин. А почетный президент — это Валерий Николаевич Филатов. Как они вдвоем эту команда создавали в начале 2000-х. Нам наоборот это казалось красивой историей.

Наконец, третье. Понятно, что в условиях, когда идет чемпионат, когда есть болельщики на трибунах, можно что-то придумать. Вот в ситуации, которая сейчас, нет. И четвертое. Для того, что бы что-то придумать, нам нужно, чтобы было согласие с Юрием Павловичем.

Согласия пока не получилось. Для Юрия Павловича двери открыты. Это его клуб. Мы готовы обсуждать всякие варианты сотрудничества. Мы готовы придумываться всякие варианты сотрудничества, но, понимаю, что клуба, для того, чтобы держаться в кругу европейских клубов, нужны очень серьезные изменения.