Дивеев прокомментировал слухи об отставке Гончаренко из ЦСКА
14:02
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что в команде никаких не обсуждали слухи о возможной отставке главного тренера Виктора Гончаренко. Армейцы идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.
— В команде вообще эту тему не обсуждали, — сказал Дивеев. — Виктор Михайлович сразу сказал, чтобы мы не обращали на слухи, спокойно работали.
Сегодня состоялось вручение премии ДФЛ лучшему молодому футболисту России — «Первая пятерка». По результатам опроса лауреатом стал защитник Игорь Дивеев.
(Константин Алексеев)
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