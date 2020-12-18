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Дивеев прокомментировал слухи об отставке Гончаренко из ЦСКА

14:02
Игорь Дивеев и Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игорь Дивеев и Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что в команде никаких не обсуждали слухи о возможной отставке главного тренера Виктора Гончаренко. Армейцы идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.

— В команде вообще эту тему не обсуждали, — сказал Дивеев. — Виктор Михайлович сразу сказал, чтобы мы не обращали на слухи, спокойно работали.

Сегодня состоялось вручение премии ДФЛ лучшему молодому футболисту России — «Первая пятерка». По результатам опроса лауреатом стал защитник Игорь Дивеев.

(Константин Алексеев)

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