Дивеев: «Про интерес итальянских команд не слышал»
20:16
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал информацию про интерес из Италии.
«Сравнивать чемпионаты я не люблю, — сказал игрок. — Любимый чемпионат — АПЛ. Про интерес итальянских команд вообще не слышал. Агенты ничего не говорили, предложений не было».
21-летний футболист в прошлом сезоне провел 32 матча за армейцев и забил два мяча при двух голевых передачах.
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