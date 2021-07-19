Дивеев: «Про интерес итальянских команд не слышал»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал информацию про интерес из Италии.

«Сравнивать чемпионаты я не люблю, — сказал игрок. — Любимый чемпионат — АПЛ. Про интерес итальянских команд вообще не слышал. Агенты ничего не говорили, предложений не было».

21-летний футболист в прошлом сезоне провел 32 матча за армейцев и забил два мяча при двух голевых передачах.