Алексей Березуцкий: «Изменения в чемпионате России назревают»
20:25
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что в чемпионате России по футболу назрели реформы.
«Читал о реформах, но сейчас и так много работы. Естественно, я изучил информацию. Если что-то будет меняться, то в следующем сезоне, сейчас все мысли об этом сезоне. Изменения в чемпионате назревают. Но без нас все решат», — сказал Березуцкий.
Его поддержал капитан московского клуба Игорь Акинфеев.
«Когда ты действующий футболист, тебе все равно, что там меняется. Я не понимаю. Ну будет другой формат, значит перестроимся», — отметил вратарь.
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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
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