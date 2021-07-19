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Алексей Березуцкий: «Изменения в чемпионате России назревают»

20:25
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что в чемпионате России по футболу назрели реформы.

«Читал о реформах, но сейчас и так много работы. Естественно, я изучил информацию. Если что-то будет меняться, то в следующем сезоне, сейчас все мысли об этом сезоне. Изменения в чемпионате назревают. Но без нас все решат», — сказал Березуцкий.

Его поддержал капитан московского клуба Игорь Акинфеев.

«Когда ты действующий футболист, тебе все равно, что там меняется. Я не понимаю. Ну будет другой формат, значит перестроимся», — отметил вратарь.

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