Алексей Березуцкий: «Изменения в чемпионате России назревают»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что в чемпионате России по футболу назрели реформы.

«Читал о реформах, но сейчас и так много работы. Естественно, я изучил информацию. Если что-то будет меняться, то в следующем сезоне, сейчас все мысли об этом сезоне. Изменения в чемпионате назревают. Но без нас все решат», — сказал Березуцкий.

Его поддержал капитан московского клуба Игорь Акинфеев.

«Когда ты действующий футболист, тебе все равно, что там меняется. Я не понимаю. Ну будет другой формат, значит перестроимся», — отметил вратарь.