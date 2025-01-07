Селюк: «Будущее Гогуа? Пока под вопросом»

Агент Дмитрий Селюк отметил, что конкретика по будущему защитника Седрика Гогуа в «Химках» появится позже.

«Будущее Гогуа? Пока под вопросом, все может быть. Думаю, чуть позже появится конкретика», — цитирует «РБ Спорт» Селюка.

В этом сезоне 30-летний Гогуа сыграл всего в 4 матчах. Ранее он выступал за «СКА-Хабаровск», ЦСКА, «Тамбов», «Шинник» и «Ротор».