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Сегодня, 00:08

Селюк: «Будущее Гогуа? Пока под вопросом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк отметил, что конкретика по будущему защитника Седрика Гогуа в «Химках» появится позже.

«Будущее Гогуа? Пока под вопросом, все может быть. Думаю, чуть позже появится конкретика», — цитирует «РБ Спорт» Селюка.

В этом сезоне 30-летний Гогуа сыграл всего в 4 матчах. Ранее он выступал за «СКА-Хабаровск», ЦСКА, «Тамбов», «Шинник» и «Ротор».

Источник: «РБ Спорт»
Седрик Гогуа
Футбол
Дмитрий Селюк
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
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4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
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 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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