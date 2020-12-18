Директор «Тамбова» рассказал, когда игрокам вернут зарплату

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков после матча 19-го тура РПЛ с «Уралом» (1:1) рассказал о текущем состоянии дел в клубе.

— Мы точно будем доигрывать в Саранске и доигрывать в качестве Тамбова, — отметил Худяков в эфире «Матч Премьер». — Над дальнейшей ситуацией с клубом надо думать. Сами понимаете, какая ситуация со стадионом у нас. Если мы останемся по спортивному принципу в премьер-лиге, то в Тамбове не сможем играть. Тогда переезжать в Саранск или еще куда-то..., либо спускаться в ФНЛ.

— Когда будут зарплаты игрокам?

— Тема открыта еще. Есть диалог. Думаю, в январе-феврале следующего года этот вопрос разрешится.

— Вы говорите футболистам, что они получат деньги в январе-феврале?

— Практически да.

— Ведущие игроки и тренер останутся в «Тамбове»?

— Я думаю, все останутся. Это пока тольок на словах.