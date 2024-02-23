Колосков: «Аршавин не затерялся бы в руководящих должностях. Выбирать только ему: идти в Госдуму или РФС»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин мог бы пойти в политику.

«Это известный человек, замечательный спортсмен и авторитет в футбольной среде. Аршавин точно бы не затерялся в руководящих должностях нашего футбола. Выбирать только ему: идти в Госдуму или РФС», — приводит слова Колоскова Sport24.

В настоящий момент 42-летний Аршавин занимает место помощника исполнительного комитета в «Зените».

За сборную России нападающий отыграл 76 матчей, в которых он забил 17 мячей и отдал 20 голевых передач. В 2008 году вместе с национальной командой форвард стал бронзовым призером чемпионата Европы.