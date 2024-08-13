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Газизов: «Сейчас все болеют за «Динамо» Махачкала так же, как раньше болели за «Анжи»

Руслан Минаев
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мнением о болельщиках клуба.

«Что такое статус? Мы дагестанский, народный и республиканский клуб. Сейчас все болеют за «Динамо» Махачкала так же, как раньше болели за «Анжи». Для меня это одно целое. Историю разделять не надо», — цитирует Газизова Sport24.

После 4 туров РПЛ «Динамо» набрало 2 очка и занимает 15-е место в таблице.

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
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Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

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Факел

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