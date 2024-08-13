Газизов: «Сейчас все болеют за «Динамо» Махачкала так же, как раньше болели за «Анжи»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мнением о болельщиках клуба.

«Что такое статус? Мы дагестанский, народный и республиканский клуб. Сейчас все болеют за «Динамо» Махачкала так же, как раньше болели за «Анжи». Для меня это одно целое. Историю разделять не надо», — цитирует Газизова Sport24.

После 4 туров РПЛ «Динамо» набрало 2 очка и занимает 15-е место в таблице.