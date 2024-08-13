Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 11:52

«Зенит» попросил ЭСК РФС разобрать два эпизода матча против «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 4-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Клуб попросил разобрать эпизод с неудалением полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля на 47-й минуте встречи за серьезное нарушение правил, а также момент с назначенным на 84-й минуте пенальти в ворота сине-бело-голубых.

После 4-го тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на втором месте (9).

3
0
Читайте также
Не стало почетного президента ФФККР Валентина Писеева
Биография Коннора Макдэвида: жизнь и карьера капитана «Эдмонтона»
Осужденную за теракт Дарью Трепову экстренно госпитализировали в Мордовии
Лидера «Динамо» хочет «Галатасарай». Трансферные слухи РПЛ на 13 августа
Сенатор Кастюкевич сообщил об обязательной эвакуации в ряде районов Херсона
Рогов сообщил о вывозе Киевом заводов из Запорожья в западную часть Украины
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Зенит» — «Динамо», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Непомнящий: «У «Зенита» нет поводов расслабляться, в прошлом году они до последнего тура дрожали»
Туфрин: «Латышонок застолбил за собой пост №1 в «Зените»
«Барриос может и вспылить, если Соболев перейдет в «Зенит». Большое интервью Караваева
Салихова: «Нет веры, что Барко и Угальде — это новые Алекс и Веллитон»
Шелия: «Против «Спартака» не нужна дополнительная мотивация»
Первак — о Станковиче: «Нормальный тренер посмотрел бы предыдущие игры «Ахмата» со «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Касинтура: «В РПЛ другие скорости командных действий»

Газизов: «Сейчас все болеют за «Динамо» Махачкала так же, как раньше болели за «Анжи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости