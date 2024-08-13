«Зенит» попросил ЭСК РФС разобрать два эпизода матча против «Динамо»

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 4-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Клуб попросил разобрать эпизод с неудалением полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля на 47-й минуте встречи за серьезное нарушение правил, а также момент с назначенным на 84-й минуте пенальти в ворота сине-бело-голубых.

После 4-го тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на втором месте (9).