Динияр Билялетдинов рассказал, при каком условии «Спартак» может стать чемпионом

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» высказался о шансах «Спартака» на чемпионство в РПЛ сезона-2023/24.

«Пусть Абаскаль работает. Зачем опять менять тренера и начинать все с нуля? Если у руководства «Спартака» есть терпение, они дадут человеку поработать. Команде нужно выиграть несколько матчей, и они уже будут бороться за чемпионство. Я всегда был за то, чтобы тренер дольше работал. «Спартаку» все реально изменить в зимней паузе. Из оставшихся 12 матчей нужно выиграть хотя бы 8. И тогда это будет гарантированное попадание в тройку. Может, даже первое место», — сказал Билялетдинов «СЭ».

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. От лидера сезона, «Краснодара», красно-белые отстают на восемь очков.

Команду с июня 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.