Шмаров: «Спартаку» определенно нужно продавать Мозеса»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров уверен, что клубу необходимо продавать полузащитника Виктора Мозеса.

«Очевидно, что его нужно продавать. Других мнений быть не может. Человек сидит в запасе, а летом его контракт истекает. Выходит, что есть два выбора — либо получить хоть какие-то деньги сейчас, либо платить ему еще полгода зарплату и отпустить бесплатно. Определенно точно нужно выбирать первый вариант», — приводит «РБ Спорт» слова Шмарова.

Мозес выступает за «Спартак» с октября 2020 года. В сезоне-2023/24 33-летний нигериец забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 13 матчах за красно-белых.