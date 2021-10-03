Динияр Билялетдинов — о стадионе в Казани: «Замечательный, останется в памяти навсегда»
Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов поделился впечатлениями от стадиона в Казани.
— Вы играли в Казани на этом стадионе. Какие впечатления, воспоминания?
— Замечательный стадион, останется в памяти навсегда. К сожалению, в тот сезон нас тоже переместили на Центральный. Но даже игры в Лиге Европы мы тогда проводили здесь и это было что-то с чем-то.
С 2015 по 2017 год Билялетдинов выступал в Казани за «Рубин»
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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