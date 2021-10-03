Молодежная команда «Зенита» дома проиграла тульскому «Арсеналу»
«Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу» в домашнем матче 11-го тура молодежного чемпионата России.
Молодежная команда «Зенита» занимает 4-е место в турнирной таблице группы B, «Арсенал» идет на 8-й позиции.
М-Лига
11-й тур
«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Арсенал Т — мол.» (Тула) — 1:2 (1:0)
Голы: Саусь, 28 (1:0). Кротов, 72 (1:1). Лейбин, 78 (1:2).
Судья: Чембулатов (Кострома).
3 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена (5-е поле)».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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