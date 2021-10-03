Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Урал» в гостях обыграл «Уфу»

15:53
Теги:

«Уфа» в домашнем матче 10-го тура чемпионата России проиграла «Уралу» (0:1).

Победный гол забил Эрик Бикфалви.

После 10 туров Тинькофф РПЛ «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков. «Уфа» располагается на 14-й позиции, имея в активе 8 баллов.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

10-й тур

«Уфа» — «Урал» (Екатеринбург) — 0:1 (0:1)

Гол: Бикфалви, 34.

«Уфа»: Беленов, Сухов (Бауэр, 58), Йокич, Никитин, Плиев, Милетич (Ботака-Иобома, 74), Иванов, Кротов (Фищенко, 88), Камилов, Голубев (Касинтура, 46), Агаларов.

«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Мамин, Адамов, Кузьмичев, Кулаков, Егорычев, Колесниченко, Гаджимурадов (Подберезкин, 62), Мишкич, Аугустыняк, Бикфалви.

Предупреждения: Иванов, 9. Бикфалви, 38. Мишкич, 68. Никитин, 90+2.

Судьи: Мешков (Дмитров). Сафьян, Шаламберидзе (оба — Москва).

ВАР: Амелин (Тула). Болотенков (Москва).

3 октября. Уфа. Стадион «Нефтяник».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Зенит» — «Сочи»: стартовые составы на матч РПЛ
«Ренн» всухую победил «ПСЖ» и нанес парижанам первое поражение в сезоне
«Зенит» — «Сочи»: где смотреть трансляцию матча РПЛ
Кровавый кошмар из лихих девяностых. Как уличный хулиган чуть не убил суперзвезду российского спорта
Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 10-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры