«Урал» в гостях обыграл «Уфу»
«Уфа» в домашнем матче 10-го тура чемпионата России проиграла «Уралу» (0:1).
Победный гол забил Эрик Бикфалви.
После 10 туров Тинькофф РПЛ «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков. «Уфа» располагается на 14-й позиции, имея в активе 8 баллов.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
10-й тур
«Уфа» — «Урал» (Екатеринбург) — 0:1 (0:1)
Гол: Бикфалви, 34.
«Уфа»: Беленов, Сухов (Бауэр, 58), Йокич, Никитин, Плиев, Милетич (Ботака-Иобома, 74), Иванов, Кротов (Фищенко, 88), Камилов, Голубев (Касинтура, 46), Агаларов.
«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Мамин, Адамов, Кузьмичев, Кулаков, Егорычев, Колесниченко, Гаджимурадов (Подберезкин, 62), Мишкич, Аугустыняк, Бикфалви.
Предупреждения: Иванов, 9. Бикфалви, 38. Мишкич, 68. Никитин, 90+2.
Судьи: Мешков (Дмитров). Сафьян, Шаламберидзе (оба — Москва).
ВАР: Амелин (Тула). Болотенков (Москва).
3 октября. Уфа. Стадион «Нефтяник».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю