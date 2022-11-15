Динияр Билялетдинов назвал лучших игроков первой части РПЛ

Бывший футболист «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов назвал лучших игроков первой части Российской премьер-лиги.

«Можно сказать, что Сычевой молодец, Промес на своем уровне играет. Соболев выглядел неплохо, но сейчас немного сбавил. Есть ребята, которые перестали забивать, к примеру, перешедший в «Ахмат» Агаларов», — передает слова Билялетдинова портал Metaratings.ru.

Список лучших бомбардиров нынешнего сезона возглавляют полузащитник «Спартака» Квинси Промес (16 мтачей) и нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой (15). Оба футболиста забили по 14 голов.

13 ноября завершились матчи 17-го тура чемпионата России по футболу. После этого команды уйдут на паузу и сезон РПЛ возобновится только в марте 2023 года.