Динамовец Филипп рассказал об операции, которую перенес в Германии

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп рассказал об операции на запястье, которую ему сделали в Германии.

— Воспользовавшись паузой в соревнованиях и тренировочном процессе по рекомендации докторов «Динамо» был прооперирован, — приводит официальный сайт «Динамо» слова Филиппа. — У меня были проблемы с левой рукой, из-за которых я не мог полностью ею управлять. Операция прошла хорошо и скоро смогу полноценно тренироваться. Пока только восстановительные упражнения для руки, которые я методично выполняю.

Главный врач бело-голубых Александр Ярдошвили рассказал, что футболист сможет вернуться к тренировочной работе через 10 дней

— По рекомендации медицинского штаба «Динамо» футболисту клуба Максимилиану Филиппу была проведена операция на левой руке, — сказал Ярдошвили. — У немца было диагностировано защемление нерва, вследствие чего страдала подвижность кисти. Из-за этого он пропустил третий сбор, а в весенних играх выступал в специальной лангетке. Оперативное вмешательство прошло успешно, самочувствие у Милли хорошее, настроение заметно улучшилось. Сейчас он находится в домашних условиях и выполняет все предписания. Ожидаем, что дней через десять Филипп сможет приступить к тренировочной работе.

В сезоне-2019/20 26-летний Филипп провел за «Динамо» 15 матчей, на его счету 7 голов и 1 результативная передача.