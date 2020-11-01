«Динамо» вырвало победу у «Тамбова», который доигрывал вдевятером

«Динамо» в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ обыграло «Тамбов» со счетом 2:1.

В составе москвичей отличились Даниил Лесовой и Николай Комличенко, который реализовал пенальти на 93-й минуте. Хозяева отличились на 64-й минуте — Герман Онугха отличился с 11-метрового удара. На 99-й минуте в ворота «Динамо» был назначен очередной пенальти, однако Антон Шунин парировал удар Онугхи.

На 54-й и 64-й минутах встречи в составе тамбовчан были удалены Антон Килин и Гурам Тетрашвили.

После этого матча «Динамо» с 23 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Тамбов» с 12 очками — на 12-й строчке.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

13-й тур

«Тамбов» — «Динамо» (Москва) — 1:2 (0:1)

Голы: Лесовой, 8 (0:1). Онугха, 64 — с пенальти (1:1). Комличенко, 90+3 — с пенальти (1:2).

Нереализованный пенальти: Онугха, 90+9 (вратарь)

«Тамбов»: Рыжиков, Тетрашвили, Рыбин, Шляков, Таказов, Ароян, Каплиенко, Килин, Карасев, Рабиу (Тилль, 37. Ойеволе, 88), Онугха.

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Нойштедтер (Тюкавин, 70), Ордец, Скопинцев (Захарян, 78), Евгеньев, Фомин, Терехов (Карапузов, 60), Шиманьски, Комличенко, Лесовой.

Предупреждения: Каплиенко, 2. Шиманьски, 6. Нойштедтер, 32. Килин, 44. Карасев, 57. Ордец, 63. Шляков, 90+2. Комличенко, 90+8.

Удаления: Килин, 54. Тетрашвили, 59.

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Панин (Дмитров). Усачев (Ростов-на-Дону).

1 ноября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».?