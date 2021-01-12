«Динамо» в составе 29 футболистов отправилось на сборы в Турцию

Пресс-служба «Динамо» сообщает, что команда вылетела из Москвы в турецкий Белек, где пройдет первый тренировочный сбор. Он продлится до 22 января.

Список 29 футболистов, которые отправились на сбор:

вратари — Иван Будачев, Игорь Лещук, Антон Шунин;

защитники — Гильермо Варела, Роман Евгеньев, Богдан Зорин, Александр Кутицкий, Роман Нойштедтер, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк, Заурбек Плиев, Дмитрий Скопинцев, Сергей Слепов;

полузащитники — Арсен Захарян, Шарль Каборе, Владислав Карапузов, Даниил Лесовой, Данил Липовой, Никола Моро, Владимир Москвичев, Антон Терехов, Даниил Фомин, Себастиан Шиманьски, Игорь Школик;

нападающие — Вячеслав Грулев, Сильвестр Игбун, Николай Комличенко, Клинтон Н'Жи, Константин Тюкавин.

«Динамо» проведет контрольные встречи с «Лехом» (17 января) и «Ракувом» (21 января).