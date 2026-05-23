«Динамо» — «Урал»: махачкалинцы забили второй гол

Махачкалинское «Динамо» увеличило преимущество в счете в VK Видео переходном матче с «Уралом» — 2:0.

На 63-й минуте отличился Хуссем Мрезиг.

Игра проходит на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Первый переходной матч команд состоялся 20 мая в Екатеринбурге и завершился победой гостей со счетом 1:0.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию ответного переходного матча.