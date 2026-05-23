«Акрон» — «Ротор»: прогноз и коэффициенты на стыковой матч РПЛ и ФНЛ
«Акрон» и «Ротор» сыграют в ответном VK Видео Переходном матче в субботу, 23 мая. Игра состоится на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.
Прогнозы на матч
Известный российский комментатор Константин Генич рассчитывает на большое количество голов в матче.
Надо признать, что «Ротор» не справился с нервишками. Где надо было принять мяч, он отскакивал, где на дриблинге надо было контролировать — он чуть уходил в сторону. Видно было, что при такой поддержке с нервами и эмоциями «Ротор», к сожалению, не справился. Но команда самобытная, интересная, с двумя нападающими играет.
И я думаю, что в ответной игре в Самаре «Ротору» даже должно быть чуть полегче именно в психологическом, эмоциональном плане. Уже нет такого давления. После 0:2 в первом матче отыграться будет очень сложно. Поэтому, мне кажется, игра получится более открытой и более веселой, чем в Волгограде.
Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов уверен в победе «Акрона».
«В первой гостевой встрече подопечные «Акрона» одержали важную победу (2:0), отличившись по разу в каждом тайме. Однако расслабляться хозяевам предстоящего ответного поединка нельзя. Тем более что свои болельщики наверняка будут гнать команду вперед с первых минут.
В стартовой игре против «Ротора» тольяттинцы сумели сыграть надежно в обороне, хотя в концовке сезона премьер-лиги защитные действия оставляли вопросы. Достаточно вспомнить матчи с «Ростовом» и «Крыльями Советов», где в первых таймах было пропущено семь мячей.
«Ротору» на чужом поле придется крайне тяжело, тем более что история личных встреч складывается не в пользу волгоградцев. До первого стыкового матча команды дважды пересекались в сезоне-2021/22 — и оба раза сильнее оказывался «Акрон»: выездная победа (2:1) и домашняя (1:0)».
Коэффициенты букмекеров
Букмекеры считают фаворитами тольяттинцев: котировка на итоговую победу «Акрона» и сохранение прописки в РПЛ — 1.04, а шансы на выход «Ротора» оцениваются как 12.50.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0