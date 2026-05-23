«Акрон» — «Ротор»: прогноз и коэффициенты на стыковой матч РПЛ и ФНЛ

«Акрон» и «Ротор» сыграют в ответном VK Видео Переходном матче в субботу, 23 мая. Игра состоится на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

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23 мая, 18:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

Прогнозы на матч

Известный российский комментатор Константин Генич рассчитывает на большое количество голов в матче.

Надо признать, что «Ротор» не справился с нервишками. Где надо было принять мяч, он отскакивал, где на дриблинге надо было контролировать — он чуть уходил в сторону. Видно было, что при такой поддержке с нервами и эмоциями «Ротор», к сожалению, не справился. Но команда самобытная, интересная, с двумя нападающими играет.

И я думаю, что в ответной игре в Самаре «Ротору» даже должно быть чуть полегче именно в психологическом, эмоциональном плане. Уже нет такого давления. После 0:2 в первом матче отыграться будет очень сложно. Поэтому, мне кажется, игра получится более открытой и более веселой, чем в Волгограде.

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов уверен в победе «Акрона».

«В первой гостевой встрече подопечные «Акрона» одержали важную победу (2:0), отличившись по разу в каждом тайме. Однако расслабляться хозяевам предстоящего ответного поединка нельзя. Тем более что свои болельщики наверняка будут гнать команду вперед с первых минут.

В стартовой игре против «Ротора» тольяттинцы сумели сыграть надежно в обороне, хотя в концовке сезона премьер-лиги защитные действия оставляли вопросы. Достаточно вспомнить матчи с «Ростовом» и «Крыльями Советов», где в первых таймах было пропущено семь мячей.

«Ротору» на чужом поле придется крайне тяжело, тем более что история личных встреч складывается не в пользу волгоградцев. До первого стыкового матча команды дважды пересекались в сезоне-2021/22 — и оба раза сильнее оказывался «Акрон»: выездная победа (2:1) и домашняя (1:0)».

Коэффициенты букмекеров

Букмекеры считают фаворитами тольяттинцев: котировка на итоговую победу «Акрона» и сохранение прописки в РПЛ — 1.04, а шансы на выход «Ротора» оцениваются как 12.50.