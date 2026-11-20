Испания сыграет с Францией в 1/4 финала, а Белоруссия — с Израилем в стыках. Итоги жеребьевки Лиги наций

Проходных матчей не будет.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов и стыковых матчей Лиги наций сезона-2026/27. За выход в полуфинал Испания сыграет с Францией, Норвегия — с Англией, Нидерланды — с Португалией, а Бельгия — с Германией. Также определились соперники Белоруссии и Грузии в борьбе за право выступать в Лиге B.

Мощные пары

В четвертьфинал вышли восемь сборных дивизиона А. Победители групп получили статус сеяных, а соперника для каждого из них выбирали из команд, занявших вторые места в других квартетах. Были сформированы четыре пары:

Испания — Франция,

Норвегия — Англия,

Нидерланды — Португалия,

Бельгия — Германия.

В четвертьфинале сборные проведут по два матча. Встречи запланированы на 25-30 марта 2027 года.

Самая громкая афиша: Испания — Франция. Последний раз соперники встречались в полуфинале чемпионата мира-2026. Тогда «Красная фурия» победила со счетом 2:0, а затем завоевала титул. После этого команда Луиса де ла Фуенте продолжила успешно выступать в Лиге наций и лишь в шестом туре оступилась — ее рекордную 43-матчевую серию без поражений прервали англичане (2:3).

Францию после мирового первенства принял легендарный Зинедин Зидан. Под его руководством «Трехцветные» выиграли группу А1 с 13 очками.

Не менее любопытным обещает стать противостояние Нидерландов и Португалии. В последний раз команды встречались в финале первого розыгрыша Лиги наций в июне 2019 года — португальцы победили со счетом 1:0. Теперь они подходят к четвертьфиналу в статусе действующих обладателей титула, но без своей главной звезды: в ноябре 41-летний Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной на фоне скандала с тренером Жорже Жезушем.

Португалия выиграла группу А4 с 15 очками, а Нидерланды заняли второе место в А2 с 11 баллами. Правда, последняя игра сложилась для команды Хави неудачно: она разгромно уступила немцам в Берлине — 0:5.

Норвегия и Англия в последний раз встречались на ЧМ-2026: скандинавы тогда открыли счет, но Джуд Беллингем оформил дубль и вывел свою сборную в полуфинал. Теперь команда Столе Сольбаккена попытается взять реванш.

Англия выиграла группу А3 с 15 очками, а Норвегия стала второй в А4, набрав девять баллов.

Наконец, Бельгия сыграет с Германией. Последний раз соперники встречались в марте 2023 года в товарищеском матче, который завершился победой «Красных дьяволов» в Кельне — 3:2.

В нынешнем розыгрыше Лиги наций Германия под руководством Юргена Клоппа начала неважно, но после поражения от Греции (0:1) набрала ход и в итоге выиграла группу А2 с 11 очками. А Бельгия заняла второе место в А1 с 12 баллами. Обе команды мощно провели последний тур: немцы разгромили Нидерланды, а бельгийцы справились с Италией (4:1).

Победитель матча Нидерланды — Португалия встретится в полуфинале с сильнейшей сборной в противостоянии Испании и Франции. В другой ветке сойдутся лучшие в парах Бельгия — Германия и Норвегия — Англия.

Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Восемь стыковых матчей

Помимо четвертьфиналов, в Ньоне определили пары стыковых матчей между дивизионами А и B, а также B и C. С сезона-2028/29 турнир перейдет на трехуровневую систему: в Лигах А и B станет по 18 сборных, а в C — 19. В последней одна из групп будет включать семь участников.

За повышение поборется в том числе и Белоруссия. Команда Виктора Гончаренко завершила групповой этап Лиги C на втором месте в квартете с Албанией, Финляндией и Сан-Марино, набрав десять очков, и теперь встретится с израильтянами, занявшими последнее место в группе B3.

Все стыковые противостояния, как и четвертьфиналы, будут состоять из двух матчей. Первые игры запланированы на 25-27 марта, ответные — на 28-30 марта.

Формально Белоруссия станет хозяином первой встречи, однако ожидается, что оба матча пройдут на нейтральных стадионах. Во время группового этапа команда Гончаренко проводила домашние игры в Будапеште, а Израиль — в другом венгерском городе Дебрецене.

В стыках за право выступать в Лиге А встретятся:

Босния и Герцеговина — Дания,

Венгрия — Сербия,

Ирландия — Хорватия,

Словения — Уэльс.

В матчах за право выступать в Лиге B сыграют: