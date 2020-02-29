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«Динамо» — «Спартак». «Зенит» — «Локомотив». Итоги матчей. Live Короткина, Зеленова и Юриной

16:05

В 20-м туре премьер-лиги сразу два убойных матча. И оба в один день — в субботу. После игры наши журналисты обсудят обе игры со зрителями. Поговорим о тактике, тренерских ходах и событиях вокруг матчей. Подключайтесь — будет интересно.

Начало стрима — в 21.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




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