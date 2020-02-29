«Динамо» — «Спартак». «Зенит» — «Локомотив». Итоги матчей. Live Короткина, Зеленова и Юриной
16:05
В 20-м туре премьер-лиги сразу два убойных матча. И оба в один день — в субботу. После игры наши журналисты обсудят обе игры со зрителями. Поговорим о тактике, тренерских ходах и событиях вокруг матчей. Подключайтесь — будет интересно.
Начало стрима — в 21.00 по московскому времени.
Опрос
проголосовало: 3862Все опросы
Как закончится матч 20-го тура РПЛ-2019/20 «Динамо» — «Спартак»?
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи