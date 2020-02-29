В 20-м туре премьер-лиги сразу два убойных матча. И оба в один день — в субботу. После игры наши журналисты обсудят обе игры со зрителями. Поговорим о тактике, тренерских ходах и событиях вокруг матчей. Подключайтесь — будет интересно.

Начало стрима — в 21.00 по московскому времени.