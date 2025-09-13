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13 сентября 2025, 17:41

Станкович получил красную карточку в первом тайме матча «Динамо» — «Спартак»

Руслан Минаев

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил красную карточку в концовке первого тайма матча 8-го тура РПЛ.

После гола хавбека бело-голубых Бителло сербский специалист высказал недовольство главному арбитру Егору Егорову.

Судья сначала показал Станковичу желтую карточку, а затем красную. Тренер снял пиджак и покинул поле.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;.«Динамо» — «Спартак»: Бителло сделал дубль, Станкович удален. Онлайн-трансляция матча РПЛ

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Деян Станкович
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ФК Динамо (Москва)
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
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9
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10
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12
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26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
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