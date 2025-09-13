Станкович получил красную карточку в первом тайме матча «Динамо» — «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил красную карточку в концовке первого тайма матча 8-го тура РПЛ.

После гола хавбека бело-голубых Бителло сербский специалист высказал недовольство главному арбитру Егору Егорову.

Судья сначала показал Станковичу желтую карточку, а затем красную. Тренер снял пиджак и покинул поле.